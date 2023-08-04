ДТП со стрельбой произошло в центре Москвы

ДТП со стрельбой произошло на Моховой улице в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в 17:00 на Моховой улице перед пересечением с Тверской улицей. Участниками ДТП стали несколько автомобилей, в том числе KIA. После аварии между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие против владельца KIA.