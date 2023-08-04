ДТП со стрельбой произошло в центре Москвы
ДТП со стрельбой произошло на Моховой улице в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, инцидент произошел в 17:00 на Моховой улице перед пересечением с Тверской улицей. Участниками ДТП стали несколько автомобилей, в том числе KIA. После аварии между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие против владельца KIA.
Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь. Из-за произошедшего перекрыт участок дороги. Одного из участников инцидента задержали полицейские.
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