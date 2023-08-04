В Тульской области учительница предотвратила ДТП с детьми

Учительница начальных классов из Чернского района Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей, предотвратив ДТП. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что отцами спасенных детей являются участники СВО. При этом и у самой Шулениной супруг находится на Украине. В конце июня детей отправили на отдых в санаторий в Анапе и учительница вызвалась их сопровождать.