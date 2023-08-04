В Тульской области учительница предотвратила ДТП с детьми
Учительница начальных классов из Чернского района Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей, предотвратив ДТП. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что отцами спасенных детей являются участники СВО. При этом и у самой Шулениной супруг находится на Украине. В конце июня детей отправили на отдых в санаторий в Анапе и учительница вызвалась их сопровождать.
«На обратной дороге водитель автомобиля, перевозившего детей, потерял сознание. Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в тексте.
О произошедшем сразу проинформировали губернатора региона. Он поручил представить Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество» в день Тульской области и день города-героя Тулы.