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В Тульской области учительница предотвратила ДТП с детьми

Учительница начальных классов из Чернского района Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей, предотвратив ДТП. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В Тульской области учительница предотвратила ДТП с детьми
© Правительство Тульской области/Telegram

Отмечается, что отцами спасенных детей являются участники СВО. При этом и у самой Шулениной супруг находится на Украине. В конце июня детей отправили на отдых в санаторий в Анапе и учительница вызвалась их сопровождать.

«На обратной дороге водитель автомобиля, перевозившего детей, потерял сознание. Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в тексте.

О произошедшем сразу проинформировали губернатора региона. Он поручил представить Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество» в день Тульской области и день города-героя Тулы.

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