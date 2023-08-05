Мотоциклист в Москве не справился с управлением и врезался в отбойник

В Москве на Крылатской улице мотоциклист врезался в разделительный отбойник, не справившись с управлением. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

"На Крылатской улице водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Ранее в Москве водитель автомобиля Jaguar в Москве сбил молодого человека на самокате, который пересекал улицу по пешеходному переходу. ДТП произошло на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Водитель Jaguar проехал на запрещающий сигнал светофора, 17-летний молодой человек пересекал проезжую часть на самокате на зеленый свет. На видеозаписи инцидента видно, что водитель автомобиля двигался на высокой скорости. На пешеходном переходе он резко перестроился в левый ряд.