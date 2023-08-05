Под Новосибирском произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области в Татарском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, трое оказались травмированы. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм канале «Госавтоинспекции Новосибирской области».

4 августа, вечером, около 20:30 часов произошло столкновение на автодороге Р-254 "Иртыш" в направлении города Новосибирска. Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил попытку обгона на 960 км автодороги, и столкнулся с автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. После этого Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем FAW, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения пассажирка Hyundai, девочка 2014 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью. В больницу были доставлены водитель Hyundai и два других пассажира: девочка 2011 года и женщина 1985 года.