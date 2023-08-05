Под Новосибирском произошло массовое ДТП с пятью машинами

На Бердском шоссе в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black и публикует видеозапись последствий инцидента.

На кадрах видно, что автомобиль ВАЗ-2107 от удара выбросило на встречную полосу через разделительный газон. На другой стороне дороги последовательно столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser, а также легковые Kia и Lada. За ними остановился внедорожник Porsche Cayenne.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль. По данным очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Кроме того, из-за аварии на трассе образовался крупный затор по направлению из Бердска в Новосибирск.

До этого в Нижегородской области пьяный начальник полиции Пильнинского района сбил на автомобиле Nissan подростка, который ехал на мопеде.