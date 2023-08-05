Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Рижской эстакаде

На Рижской эстакаде произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Об этом в субботу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На месте происшествия работают оперативные городские службы. Обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших в результате столкновения уточняются.

— Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе аварии затруднено, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло накануне на западе столицы. Водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником.