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Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии

На юге Молдавии сошли с рельсов шесть вагонов с зерном грузового поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие "Железная дорога Молдавии".

Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии
© m24.ru

Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.

"На участке железнодорожных путей Кульма - Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", – говорится в опубликованном на странице госпредприятия в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия зерновой сделки, перспективы расширения НАТО, безопасность в акватории Черного моря.

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