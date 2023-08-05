Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии

"На участке железнодорожных путей Кульма - Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", – говорится в опубликованном на странице госпредприятия в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении.