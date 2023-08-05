В МВД рассказали подробности ДТП с Ладой Дэнс

ДТП с участием трех машин произошло в субботу на 52-ом километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Четверо человек пострадали, в том числе российская актриса и певица Лада Дэнс. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области ТАСС.