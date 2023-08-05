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В МВД рассказали подробности ДТП с Ладой Дэнс

ДТП с участием трех машин произошло в субботу на 52-ом километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Четверо человек пострадали, в том числе российская актриса и певица Лада Дэнс. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области ТАСС.

В МВД рассказали подробности ДТП с Ладой Дэнс
© РИА Новости

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», - сообщил представитель МВД.

Обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция на месте происшествия.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс в ходе ДТП получила черепно-мозговую травму. Сама певица находилась в такси.

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