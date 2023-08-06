Стало известно о состоянии Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье

Певица Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести после ДТП, произошедшего на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом рассказал ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

«В состоянии средней тяжести. Госпитализирована медициной катастроф. Сейчас находится в клинике Бурденко», — прокомментировал Пудовкин.

По его словам, певица возвращалась домой с корпоративного выступления. На данный момент виновник аварии не установлен.

По информации экстренных служб, Лада Дэнс в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения певица получила черепно-мозговую травму.