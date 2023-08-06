Сотрудник ГИБДД устроил аварию с тремя машинами

Работник регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции устроил аварию с тремя машинами в Нижегородской области, полицейские начали служебную проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального управления Министерства внутренних дел.

«В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено, что 45-летний сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Выкса, управляя автомобилем Volkswagen Polo в свободное от работы время, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной Lexus...», — уточнили в ведомстве.

После того, как сотрудник ГИБДД оказался на встречной полосе движения, он столкнулся с Volkswagen Jetta. Водителям Volkswagen потребовалась медицинская помощь, у устроившего ДТП взяли биоматериалы для освидетельствования.

Также заведено уголовное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В настоящий момент идут следственные действия, организована служебная проверка в отношении инспектора ведомства.