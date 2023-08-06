Водитель сбил пешехода и врезался в остановку в Москве

На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел утром в воскресенье на Судостроительной улице в районе дома 21/11. На кадрах с места аварии видно, что под темным кроссовером, повредившим остановку, лежит велосипед.

Газета.Ru

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.