Водитель сбил пешехода и врезался в остановку в Москве

На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и влетел в остановку
На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел утром в воскресенье на Судостроительной улице в районе дома 21/11. На кадрах с места аварии видно, что под темным кроссовером, повредившим остановку, лежит велосипед.
Газета.Ru
На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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