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На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и влетел в остановку

На юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водитель сбил пешехода и врезался в остановку в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел утром в воскресенье на Судостроительной улице в районе дома 21/11. На кадрах с места аварии видно, что под темным кроссовером, повредившим остановку, лежит велосипед.

Газета.Ru

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Накануне в центре Москвы на Хилковом переулке сгорел спорткар Lamborghini. Водитель автомобиля взял его в аренду за 200 тыс. рублей.

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