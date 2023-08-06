В Нижегородской области после наезда пьяного водителя на пешеходов погиб подросток

"По версии следствия, 5 августа в вечернее время на автодороге от деревни Новая до села Спасское Нижегородской области водитель автомобиля Nissan Qashqai совершила наезд на подростков, стоящих на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний подросток от полученных травм скончался на месте, а 16-летней девушке, осмотренной на месте, медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в управлении. Установлено, что на момент ДТП водитель была в состоянии алкогольного опьянения.