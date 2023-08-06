В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

В Курганской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один гражданин пострадал. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Отмечается, что авария произошла в 05:35 по московскому времени на 48-м километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное. По предварительным данным, водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим ее возгоранием.

«В Кетовском округе в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, один с травмами госпитализирован», — цитирует ТАСС сообщение.