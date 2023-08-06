В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
В Курганской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один гражданин пострадал. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Отмечается, что авария произошла в 05:35 по московскому времени на 48-м километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное. По предварительным данным, водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим ее возгоранием.
«В Кетовском округе в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, один с травмами госпитализирован», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что на Кубани в результате ДТП погибли три человека. Там автобус, который перевозил 41 пассажира, столкнулся с грузовиком. В результате также пострадали 17 человек, из которых семеро были госпитализированы.