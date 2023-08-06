В Марокко в результате ДТП погибли не менее 24 человек
Минимум 24 человека погибли в Марокко в результате аварии с автобусом в центральной части страны. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на местные власти.
По их информации, ДТП произошло на трассе в провинции Азилаль. Автобус, направлявшийся в город Демнат на западе провинции, перевернулся на одном из поворотов.
На место происшествия выдвинулись местные чиновники, работники службы гражданской защиты и сотрудники Королевской жандармерии. Службы начали расследование обстоятельств ДТП.