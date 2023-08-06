Девять человек пострадали в ДТП на горном перевале на Алтае
Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на перевале в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГИБДД по региону, передает ТАСС.
ДТП произошло на Семинском перевале. По словам собеседника агентства, точное место аварии сейчас неизвестно, поскольку связи с автоинспекторами в этой области нет.
Один из самых высоких автомобильных перевалов в Горном Алтае. Его высота составляет 1717 метров, протяженность дороги через перевал — 20 км. Он находится на одноименном хребте между горами Тияхты и Сарлык.
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