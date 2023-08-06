Девять человек пострадали в ДТП на горном перевале на Алтае

Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на перевале в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГИБДД по региону, передает ТАСС.

ДТП произошло на Семинском перевале. По словам собеседника агентства, точное место аварии сейчас неизвестно, поскольку связи с автоинспекторами в этой области нет.