В Сочи мотоцикл разорвало на две части в ДТП

В Сочи на трассе мотоцикл разорвало на две части при ДТП, водитель выжил
Мотоцикл разорвало на две части в аварии на Краснополянском шоссе в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи», который опубликовал кадры с места происшествия.
Авария произошла на автодороге Адлер — Красная поляна. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Kia при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильного удара мотоцикл разорвало на две части. Водителя и пассажира байка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как уточняет sochi1.ru, тяжесть травм усугубило то, что из-за жары люди передвигались на байке без мотоциклетной экипировки — в обычных футболках, джинсах и кроссовках.
Газета.Ru: главные новости