В Сочи мотоцикл разорвало на две части в ДТП

Мотоцикл разорвало на две части в аварии на Краснополянском шоссе в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи», который опубликовал кадры с места происшествия.

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Авария произошла на автодороге Адлер — Красная поляна. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Kia при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильного удара мотоцикл разорвало на две части. Водителя и пассажира байка госпитализировали в тяжелом состоянии.