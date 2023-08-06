В Москве водитель сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП

Московская полиция и ГИБДД разыскивают водителя машины, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации на пересечении Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего и скрылся", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины произошедшего. "Приняты меры к розыску и задержанию водителя", - добавили в столичном главке.

В столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что ребенок умер. Там отметили, что прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии на Кронштадтском бульваре.

По решению прокурора Северного административного округа материалы переданы в территориальный орган Следственного комитета для дачи процессуальной оценки по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека).