В Москве задержан водитель иномарки, насмерть сбившей ребенка

Водителя Skoda, сбившего ребенка в Москве и сбежавшего с места аварии, задержали
Правоохранители задержали водителя автомобиля Skoda, который насмерть сбил мальчика в Москве и скрылся с места аварии. Об этом сообщает прокуратура города Москва.
«Водитель автомобиля «Шкода» задержан», — говорится в сообщении.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, «сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В прокуратуре отметили, что водителю может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
По данным ведомства, мальчик 2016 года рождения переходил на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель автомобиля Skoda проехал на красный свет, сбил ребенка и скрылся с места аварии.
В результате мальчик скончался от полученных травм.
Ранее днем сообщалось, что на юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта.