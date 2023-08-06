В Москве задержан водитель иномарки, насмерть сбившей ребенка

Правоохранители задержали водителя автомобиля Skoda, который насмерть сбил мальчика в Москве и скрылся с места аварии. Об этом сообщает прокуратура города Москва.

«Водитель автомобиля «Шкода» задержан», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, «сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В прокуратуре отметили, что водителю может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

По данным ведомства, мальчик 2016 года рождения переходил на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель автомобиля Skoda проехал на красный свет, сбил ребенка и скрылся с места аварии.

В результате мальчик скончался от полученных травм.