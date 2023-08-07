ТАСС: грузовик врезался в дома и в автомобили в Таджикистане, погибли 10 человек

Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в городе Куляб, в Хатлонской области Таджикистана.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики. "Десять граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы", — отметил собеседник агентства.

Грузовик из-за отказа тормозов врезался в жилые дома и другие автомобили. До этого сообщалось, что правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля Skoda, который сбил 7-летнего мальчика в Москве и скрылся с места аварии.