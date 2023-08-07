ТАСС: грузовик врезался в дома и в автомобили в Таджикистане, погибли 10 человек
Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в городе Куляб, в Хатлонской области Таджикистана.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики. "Десять граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы", — отметил собеседник агентства.
Грузовик из-за отказа тормозов врезался в жилые дома и другие автомобили. До этого сообщалось, что правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля Skoda, который сбил 7-летнего мальчика в Москве и скрылся с места аварии.
По данным московской прокуратуры, мальчик 2016 года рождения переходил на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель автомобиля Skoda проехал на красный свет, сбил ребенка и скрылся с места аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что на юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта.