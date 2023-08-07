Во Владивостоке на припаркованный автомобиль с 17 этажа сбросили скейт

Во Владивостоке школьники сбросили скейт на автомобиль с 17-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «News.vl. Владивосток и Приморье».

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Инцидент произошел на улице Жигура, 26. Дети скинули скейт на автомобиль Toyota Vitz и разбили лобовое стекло. Чудом не пострадали выходящие из другой машины водитель и пассажиры.