Во Владивостоке на припаркованный автомобиль с 17 этажа сбросили скейт

Во Владивостоке дети сбросили на автомобиль скейт и разбили лобовое стекло
Во Владивостоке школьники сбросили скейт на автомобиль с 17-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «News.vl. Владивосток и Приморье».
Инцидент произошел на улице Жигура, 26. Дети скинули скейт на автомобиль Toyota Vitz и разбили лобовое стекло. Чудом не пострадали выходящие из другой машины водитель и пассажиры.
По данным канала, до скейта вниз с 17-го этажа летели и другие предметы, похожие на емкости с жидкостью.
Газета.Ru: главные новости