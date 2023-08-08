Таксист переехал пешехода в Санкт-Петербурге

Водитель такси Renault при развороте на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге сбил двух пешеходов, сообщает Telegram-канал «78 Новости».
На кадрах с видеорегистратора, зафиксировавшего момент ДТП, видно, что кроссовер Renault Kaptur с символикой такси пытается развернуться на дороге, оборудованной разделительным ограждением. Обогнув его, водитель увеличивает скорость и сбивает двух человек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Девушка, получившая удар по касательной, смогла встать и отбежать от проезжей части. Попавший под колеса 19-летний молодой человек получил тяжелые травмы, в том числе перелом костей таза. Водитель такси, переехав пешехода, протаранил разделительное ограждение.
Газета.Ru: главные новости