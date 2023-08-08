Таксист переехал пешехода в Санкт-Петербурге

Водитель такси Renault при развороте на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге сбил двух пешеходов, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

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На кадрах с видеорегистратора, зафиксировавшего момент ДТП, видно, что кроссовер Renault Kaptur с символикой такси пытается развернуться на дороге, оборудованной разделительным ограждением. Обогнув его, водитель увеличивает скорость и сбивает двух человек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.