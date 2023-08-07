В Ессентуках 10 человек пострадали в перевернувшейся при ДТП маршрутке

В Ессентуках десять человек пострадали в перевернувшейся при ДТП маршрутке
В Ессентуках Ставропольского края городская маршрутка 16А столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке улиц Гоголя и Горького. В результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров в общественном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Александр Некристов.
От удара маршрутка перевернулась на бок, легковой автомобиль также получил серьезные повреждения.
"По предварительным данным виновником ДТП был легковой автомобиль", - отметил мэр Ессентуков.
Всех пострадавших с различными травмами доставили в городскую больницу. Об их состоянии глава курорта пообещал сообщить позднее.