В Ессентуках 10 человек пострадали в перевернувшейся при ДТП маршрутке

В Ессентуках Ставропольского края городская маршрутка 16А столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке улиц Гоголя и Горького. В результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров в общественном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Александр Некристов.