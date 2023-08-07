Водитель Лады Дэнс назвал причины ДТП с участием певицы

«Они даже не выставили "треугольник". Ну и я поздно среагировал. Попытался вывернуть руль вправо, чтобы весь удар пришелся на меня», — рассказал виновник происшествия. Сообщается, что певица ехала на корпоратив в Коломну. С водителем, который ее вез в тот день, она знакома более десяти лет.