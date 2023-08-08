Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что у певицы серьезные проблемы после ДТП

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, подтвердил ее директор Сергей Пудовкин. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. "К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - уточнил он. В ночь на 8 августа, указал он, артистке была проведена вторая операция на лице. Врачи, уточнил Пудовкин, старались зашить порезы и разрывы на лице. Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех машин 5 августа на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, пострадали четыре человека. В экстренных службах сообщили, что певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси и в результате столкновения получила черепно-мозговую травму. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.