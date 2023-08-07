В Краснодарском крае в ДТП с детской футбольной командой погиб подросток

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, страшная трагедия случилась в Брюхoвецком районе. Рядом с хутором Красная Поляна в аварию попала детская футбoльная кoманда из Каневскoй, направляющаяся на соревнования в Краснодар.

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Глава региона Вениамин Кoндратьев в своем Телеграм-канале рассказал о том, что в автобусе находилось десять человек. К несчастью, один подросток погиб. В настоящее время на месте работают медики, при необходимости они отвезут пострадавших в больницу.