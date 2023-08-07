Неизвестный привязал собаку цепью к грузовику и протащил по дороге

Житель Приморья приковал цепью к грузовику собаку и протащил ее по дороге на глазах у свидетелей. Об этом рассказали в ИА PrimaMedia после обращения читателей. Как сообщает источник, на опубликованных кадрах видна собака, пострадавшая от рук своего хозяина, который предпочел избавиться от нее жестоким способом. Мужчина протащил питомца на грузовике по грунтовой дороге неподалеку от деревни Занадворовка. В это время животное находилось на цепи. Девушка, ставшая свидетельницей инцидента, смогла узнать, что владелец потерпевшей собаки торгует в Хасанском районе Приморского края овощами и фруктами. Он заявил очевидице, что пес ему больше не нужен. В итоге пострадавшее животное удалось спасти. "Бедняга уже стесана чуть не до костей. Раны жуткие, грязные", - сообщили собеседники агентства. Они оплатили лечение собаки в ветеринарной клинике и забрали ее домой для дальнейшего восстановления. О реакции правоохранительных органов на произошедшее ничего не известно.