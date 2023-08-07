$94.81+1.03103.84+1.31

Водитель певицы Лады Дэнс назвал причину ДТП

Водитель известной певицы Лады Дэнс рассказал, что ехал с соблюдением скоростного режима. Вместе с тем, ему не удалось своевременно заметить остановившийся из-за ДТП автомобиль «Опель Зафира». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Водитель певицы Лады Дэнс назвал причину ДТП
© ТАСС

Авария произошла в субботу, 5 августа, на Симферопольском шоссе. «Фольксваген Поло» врезался в стоявший на шоссе автомобиль. Водитель и три пассажирки были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами.

Шофер отметил, что владелец автомобиля «Опель» пренебрег правилами безопасности и не выставил «треугольник» (дорожный знак, предупреждающий, что транспортное средство предприняло вынужденную остановку).

«Я поздно среагировал [на стоящую на шоссе машину]. Попытался вывернуть руль вправо, чтобы весь удар пришелся на меня», - пояснил мужчина.

Водитель заметил, что сидевшая сзади артистка не была пристегнута в момент аварии.

Певица Лада Дэнс рассказала о своем состоянии после аварии

Напомним, что по официальной версии Дэнс все же воспользовалась ремнем безопасности.

Ранее певица призналась, что на фоне аварии будет «просто Лада. Дэнс уже будет сложно».

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости