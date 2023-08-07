Водитель певицы Лады Дэнс назвал причину ДТП

Водитель известной певицы Лады Дэнс рассказал, что ехал с соблюдением скоростного режима. Вместе с тем, ему не удалось своевременно заметить остановившийся из-за ДТП автомобиль «Опель Зафира». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Авария произошла в субботу, 5 августа, на Симферопольском шоссе. «Фольксваген Поло» врезался в стоявший на шоссе автомобиль. Водитель и три пассажирки были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами.

Шофер отметил, что владелец автомобиля «Опель» пренебрег правилами безопасности и не выставил «треугольник» (дорожный знак, предупреждающий, что транспортное средство предприняло вынужденную остановку).

«Я поздно среагировал [на стоящую на шоссе машину]. Попытался вывернуть руль вправо, чтобы весь удар пришелся на меня», - пояснил мужчина.

Водитель заметил, что сидевшая сзади артистка не была пристегнута в момент аварии.

Напомним, что по официальной версии Дэнс все же воспользовалась ремнем безопасности.