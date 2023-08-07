Водитель и трое детей погибли на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Водитель и трое несовершеннолетних 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что погибшие дети приходятся 63-летнему водителю внуками. Водитель грузовика не пострадал, передает РИА «Новости».

Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено и осуществляется по одной стороне.