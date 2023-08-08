Водитель напал на автоинспекторов с ножом

В Омской области возбуждены уголовные дела в отношении жителя города Тары, который ездил на автомобиле в нетрезвом состоянии и напал с ножом на автоинспекторов . Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, водитель которой находился за рулем с признаками опьянения. Он согласился пройти проверку алкотестером, которая подтвердила, что мужчина употреблял спиртное», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По данным полиции, мужчина ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. Во время составления протокола мужчина достал из салона автомобиля нож и направил на инспекторов ГИБДД. После предупредительного выстрела вверх, вооруженного водителя обезвредили и задержали.