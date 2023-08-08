Водители на трех дорогих иномарках устроили дрифт на улице Махачкалы

В Махачкале полицейские нашли и привлекли к административной ответственности водителей трех дорогих иномарок, которые устроили дрифт на городской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

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Видеоролик, на котором автомобиль BMW разворачивается вокруг своей оси во время движения на городской улице, а еще один BMW и Mercedes следуют за ним, совершая заносы, появился в интернете. Полицейские выявили автомобили, запечатленные на видео.

«Принятыми мерами сотрудниками Госавтоинспекции установлены водители автомобилей — жители Махачкалы 23, 24 и 25 лет», — отмечается в сообщении полиции.