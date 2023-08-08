Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. против транспортной компании после ДТП

«Сейчас реальная проблема с её здоровьем. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей», — сказал концертный директор артистки Сергей Пудовкин «Газете.Ru».