Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. против транспортной компании после ДТП
Адвокат уже подготовил необходимые документы. Истец считает, что перевозчик не обеспечил безопасность пассажиров.
«Сейчас реальная проблема с её здоровьем. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей», — сказал концертный директор артистки Сергей Пудовкин «Газете.Ru».
После аварии певице провели вторую операцию, её самочувствие ухудшилось, добавил он.
Вечером 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В экстренных службах сообщили, что певица получила черепно-мозговую травму. Всего в аварии пострадали четыре человека.