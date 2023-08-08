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Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. против транспортной компании после ДТП

Адвокат уже подготовил необходимые документы. Истец считает, что перевозчик не обеспечил безопасность пассажиров.

Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. против транспортной компании после ДТП
© РИА Новости

«Сейчас реальная проблема с её здоровьем. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей», — сказал концертный директор артистки Сергей Пудовкин «Газете.Ru».

После аварии певице провели вторую операцию, её самочувствие ухудшилось, добавил он.

Вечером 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В экстренных службах сообщили, что певица получила черепно-мозговую травму. Всего в аварии пострадали четыре человека.

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