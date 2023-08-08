Неотозванный электромобиль Chevy Bolt самопроизвольно загорелся в США

Пожарные использовали 41 600 литров воды для тушения пожара и сказали, что им повезло, что машина была припаркована не в гараже.

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Сообщения в новостях о пожарах электромобилей становятся все более частыми, и хотя эта последняя история о самовозгорании Chevy Bolt в Массачусетсе не привлечет столько заголовков, как пожар на корабле в Европе, который, как считается, был вызван горящим электромобилем, он мог закончилось еще более трагично из-за близости к дому хозяина.

Но возгорания могло бы вообще не случиться, если бы Bolt был отремонтирован в рамках отзыва, объявленного GM в 2021 году, когда было обнаружено, что некоторые электромобили загораются из-за неисправных аккумуляторов. Владелец Болта при этом заявила журналистам, что автомобиль не обновлялся.

«У них не было батарей, чтобы дать нам, поэтому мы ждали», — сообщила она в интервью WCVB Channel 5 Boston.

Первоначально GM объявила, что заменит весь аккумуляторный блок каждого электромобиля Bolt, построенного в период с 2017 по 2022 год, но в этом году изменила свою позицию, заявив, что дилеры теперь будут устанавливать только программное обеспечение для контроля состояния батареи.

Тот факт, что машина была припаркована снаружи, давал аварийным службам хороший доступ к ней, когда около 04:15 их вызвали в дом в Грейт-Хилл-Эстейтс, Уэрхэм. Но тушение пожара все равно превратилось в гигантскую работу. Пожарным бригадам удалось потушить первоначальный огонь и продолжить смачивание автомобиля, но литий-ионный аккумулятор автомобиля снова загорелся через 30 минут.