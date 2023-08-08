Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

С 2021 года в Москве построено более 50 железнодорожных путепроводов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с заместителем генерального директора РЖД Олегом Тони строительства новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

«Железнодорожные пути — это большое благо, что они есть в Москве, и на их основе мы создаем новую современную инфраструктуру, строим, по сути дела, наземное метро, с одной стороны. С другой стороны, крупные железнодорожные коридоры разрезают наш город, районы, и это, конечно, является транспортной проблемой, проблемой безопасности. Поэтому вместе с РЖД мы в последние годы реализуем большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. Всего за последние годы построено около полусотни путепроводов. В этом году запускаем 15», — сказал Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что строительство дополнительной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе является одним из таких совместных проектов.

«Недавно были запущены путепроводы. Сейчас мы продолжаем строительство связки, которая соединит разные районы и в два раза уменьшит пробеги машин между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе», — подчеркнул мэр.