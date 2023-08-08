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Екатеринбуржец сжег чужую Lada Vesta за неправильную парковку

Житель Екатеринбурга сжег чужую машину, стоявшую на тротуаре. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбуржец сжег чужую машину за неправильную парковку
© Агентство «Москва»

Инцидент произошел в конце июля в микрорайоне ЖБИ. Мужчина облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль Lada Vesta и поджег его. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Владелец оценил ущерб в 200 тыс. рублей.

Поджигателя задержали, свой поступок он объяснил тем, что ему не понравилось, что машина припаркована на тротуаре. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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