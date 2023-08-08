Екатеринбуржец сжег чужую машину за неправильную парковку

Житель Екатеринбурга сжег чужую машину, стоявшую на тротуаре. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.
Инцидент произошел в конце июля в микрорайоне ЖБИ. Мужчина облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль Lada Vesta и поджег его. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Владелец оценил ущерб в 200 тыс. рублей.
Поджигателя задержали, свой поступок он объяснил тем, что ему не понравилось, что машина припаркована на тротуаре. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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