Екатеринбуржец сжег чужую машину за неправильную парковку

Житель Екатеринбурга сжег чужую машину, стоявшую на тротуаре. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

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Инцидент произошел в конце июля в микрорайоне ЖБИ. Мужчина облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль Lada Vesta и поджег его. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Владелец оценил ущерб в 200 тыс. рублей.