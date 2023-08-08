В Воронеже оштрафовали автомобилистку, перевозившую пассажира на крыше Cadillac

В Воронеже полицейские разыскали и привлекли к ответственности женщину, которая перевозила пассажира на крыше своего автомобиля Cadillac. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

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»Автоинспекторами областного центра в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано нарушение ПДД РФ. Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка и установлен водитель данного транспортного средства. Им оказалась 30-летняя местная жительница», — отмечается в сообщении полиции.

Автомобилистку привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На нее наложен штраф в 1 тыс. рублей.