Россиянка погибла в Абхазии

Россиянка, которая отдыхала в Абхазии, погибла в аварии по дороге к озеру Рица. ДТП произошло в Гудаутском районе.

Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на оперативного дежурного РОВД.

Согласно представленным данным, автомобиль УАЗ, наполненный туристами, перевернулся на одном из серпантинов «Бзыбь-Рица». В результате аварии погибла женщина из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.

Кроме того, в Гагрскую районную больницу госпитализировали ещё четверых пострадавших.