Водитель напал на пешехода, переходившего дорогу на красный свет

Водитель избил пешехода за переход на красный свет
В Челябинске водитель избил пьяного пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» и публикует видеозапись инцидента.
Нападение произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова. Пешеход перебежал половину проезжей части и остановился на островке безопасности. В этот момент водитель одного из проезжающих автомобилей остановился, подошел к пешеходу и сильно ударил его по лицу.
После этого мужчина упал, ударился затылком о бордюрный камень и остался лежать на проезжей части. К месту происшествия подбежали люди из других автомобилей.
Агрессивный водитель задержан сотрудниками полиции. О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается.
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