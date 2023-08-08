КамАЗ с буксиром спровоцировал массовое ДТП на челябинской трассе

«Водитель КамАЗ с буксируемым КамАЗом (на жесткой сцепке) при неустановленных обстоятельствах допустил занос буксируемого транспортного средства. После он столкнулся со встречной „Газелью“, а та врезалась во встречный МАЗ, который от удара наехал на барьерное ограждение. КамАЗ продолжил движение и столкнулся со встречной Toyota Corolla, затем опрокинулся в кювет», — сообщается в паблике областной Госавтоинпекции.