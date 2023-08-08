В Екатеринбурге произошло ДТП с тремя автомобилями

ДТП с участием автомобиля, скорой помощи и автобуса произошло в Екатеринбурге, движение транспорта ограничено, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

"В Екатеринбурге на перекрестке ул. Расточная - Монтажников произошло столкновение трех транспортных средств. Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток. По предварительным данным, произошло столкновение каршерингового автомобиля " Хёндэ Солярис", скорой медицинской помощи и маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть человек. В настоящее время они доставлены в Центральную городскую больницу №23, их осматривают медики.