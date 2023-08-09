$96.08-0.49105.44-0.62

В Екатеринбурге столкнулись каршеринговое авто, "скорая" и автобус

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Расточная и Монтажников накануне вечером случилась массовая авария.

В Екатеринбурге столкнулись каршеринговое авто, "скорая" и автобус
© ГИБДД Свердловской области

По информации ГИБДД Свердловской области, произошло столкновение каршерингового автомобиля Hyundai Solaris, кареты "скорой помощи" и автобуса 83-го маршрута.

На некоторое время движение на участке было ограничено. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

- Шесть человек были доставлены в городскую больницу, их осмотрели медики, - уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.