Грузовик без водителя врезался в многоэтажный дом в Новосибирске

В Новосибирске грузовик, задействованный при ремонте во дворе дома, въехал в жилой дом и выбил стекло в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54». Инцидент произошел у первого подъезда дома 69 по улице 2-я Обская.

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«Около дома велись ремонтные работы по укладке асфальта. При погрузке спецтехники грузовой автомобиль снялся с ручника, поехал и врезался в подъезд, выбив окно на первом этаже», — рассказала очевидец.

Судя по видео, водитель пытался запрыгнуть в кабину грузовика, чтобы его остановить, но у него это не получилось. В кузове машины находился асфальтоукладчик.