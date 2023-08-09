Камера зафиксировала авто на скорости 130 км/ч с двумя пассажирами на капоте

В Бурятии на трассе дорожные камеры зафиксировали машину, которая на скорости 130 километров в час везла двоих мужчин на капоте. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

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Инцидент случился еще 30 июля рано утром в Прибайкальском районе республики. В объектив комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения попала японская «легковушка», водитель которой следовал со скоростью 129 километров в час по дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.

«Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства», – сказано в релизе. Чтобы не упасть, мужчины держались за кузов авто.