Два автомобиля столкнулись на МКАД

На внутренней стороне 51-го километра МКАД произошло столкновение двух машин. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Для проезда недоступны три средние полосы движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

9 августа авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на проспекте Мира. Две полосы проезжей части в районе происшествия были недоступными для движения.