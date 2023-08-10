Два автомобиля столкнулись на МКАД

Два автомобиля столкнулись на 51-ом километре МКАД
На внутренней стороне 51-го километра МКАД произошло столкновение двух машин. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Для проезда недоступны три средние полосы движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
9 августа авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на проспекте Мира. Две полосы проезжей части в районе происшествия были недоступными для движения.
Смертельное ДТП произошло вечером 6 августа возле дома № 37 на Кронштадтском бульваре на севере столицы. Ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль Skoda. От полученных травм школьник скончался в реанимации.