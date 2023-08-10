В Оренбуржье в ДТП на трассе погибли два человека

"В результате ДТП водитель Lada Granta, житель республики Тыва 1998 года рождения, и пассажир данного автомобиля - жительница Новосибирской области 2001 года рождения - умерли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и трое пассажиров автомобиля Honda - жители Курганской области 1984, 2005 и 2009 годов рождения - с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сообщили в управлении.