$96.08-0.49105.44-0.62

В Москве женщина на Toyota сбила курьера

В Москве на улице Стромынка женщина-водитель сбила курьера, который ехал на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

В Москве женщина на Toyota сбила курьера
© Прокуратура Москвы

По предварительной информации, 25-летний курьер на электровелосипеде пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

На фото с места происшествия видно, что столкновение произошло в среднем ряду трехполосной дороги. Водитель ехала на кроссовере Toyota RAV4. Установление обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура Восточного округа Москвы.

1
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости