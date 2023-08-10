В Москве женщина на Toyota сбила курьера

В Москве на улице Стромынка женщина-водитель сбила курьера, который ехал на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

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По предварительной информации, 25-летний курьер на электровелосипеде пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.