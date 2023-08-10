Водитель облил пивом автомобиль ДПС и напал на полицейских

В Башкирии мужчина облил пивом автомобиль ДПС и напал на полицейских
Житель Нефтекамска облил пивом машину ДПС и избил полицейских из-за того, что его автомобиль остановили на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По данным канала, Иван с женой употребили алкоголь, а после решили съездить из Нефтекамска в город Дюртюли. По пути их остановил наряд ДПС. В результате возникшей словесной перепалки, мужчина плеснул пиво на полицейский автомобиль и напал на инспекторов.
Полицейским удалось скрутить злоумышленника. Проводится проверка.
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