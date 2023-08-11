Фура с пивом и мусоровоз столкнулись на границе Московской и Калужской областей

Фура, перевозящая пиво, и мусоровоз столкнулись на границе Московской и Калужской области, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

На видео с места происшествия заметно, что фура в результате ДТП была сильно повреждена. Рядом с местом аварии лежали вывалившиеся банки с алкоголем и мусор из второго грузовика.