Фура с пивом и мусоровоз столкнулись на границе Московской и Калужской областей

Двое пострадали при столкновении грузовиков на границе с Московской областью
Фура, перевозящая пиво, и мусоровоз столкнулись на границе Московской и Калужской области, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
На видео с места происшествия заметно, что фура в результате ДТП была сильно повреждена. Рядом с местом аварии лежали вывалившиеся банки с алкоголем и мусор из второго грузовика.
Водителя фуры пришлось доставать из кузова. По данным источника, на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Врачи оценили состояние пострадавших как крайне тяжелое. На месте также работали спасатели от МЧС России и полицейские. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять причины и обстоятельства инцидента.
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