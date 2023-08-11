В Башкирии подростки угнали автомобиль пьяного посетителя стрип-бара
В Уфе подростки украли у лежащего возле стрип-бара нетрезвого мужчины кошелек и ключи от его Subaru Impreza. Затем они отправились на угнанной машине в Пермский край, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По его данным, мужчина по имени Максим выпил около 5 литров пива при отдыхе с друзьями и в какой-то момент потерял сознание. Очнувшись возле местного стрип-бара, он не обнаружил при себе деньги, документы и ключи от машины. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Выяснилось, что ключи от Subaru, документы и банковские карты у нетрезвого мужчины вытащили двое подростков, которые поехали на угнанном автомобиле в Пермский край. В машине при этом лежал травматический пистолет автовладельца. Их разыскали через несколько дней. Полиция выяснила, что за бензин на заправках угонщики платили банковскими картами потерпевшего.