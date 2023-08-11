Подростки угнали автомобиль пьяного посетителя стрип-бара

В Уфе подростки украли у лежащего возле стрип-бара нетрезвого мужчины кошелек и ключи от его Subaru Impreza. Затем они отправились на угнанной машине в Пермский край, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мужчина по имени Максим выпил около 5 литров пива при отдыхе с друзьями и в какой-то момент потерял сознание. Очнувшись возле местного стрип-бара, он не обнаружил при себе деньги, документы и ключи от машины. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.