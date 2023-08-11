Водитель и пассажиры вылезли из перевернувшейся Lada через лобовое стекло

В Павловском Посаде водитель Lada не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. После этого мужчина покинул автомобиль через проем лобового стекла. Об этом сообщают «Павлово-Посадские известия».

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ДТП произошло накануне на улице Кирова. На видеозаписи с моментом аварии видно, что серый автомобиль Lada движется по улице на большой скорости. В повороте автомобиль налетел правым передним колесом на бордюр и перевернулся. После этого через проем лобового стекла вылез человек, опираясь на руки.