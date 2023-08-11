Водителя, который переехал спящего пса, могут лишить прав

В Саратове водитель наехал на собаку, которая спала у края дороги, и скрылся с места происшествия. За это его могут лишить водительских прав, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель, совершивший наезд на собаку по ул. Геофизическая. В отношении 60-летнего водителя составлен административный материал по статье 12.27 КоАП РФ», — отмечается в сообщении полиции.

За оставление места ДТП этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.

Собака по кличке Дружок выжила после наезда, но получила тяжелые травмы, уточняет «Подъем».